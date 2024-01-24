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Haberler Spor PFDK sevkleri belli oldu!

PFDK sevkleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulüp ile 2 teknik çalıştırıcıyı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

AA
PFDK sevkleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 3 kulüp ile 2 teknik adamı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor, ve Siltaş Yapı Pendikspor'u disipline verdi.

Müşavirlik, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Corendon Alanyaspor Yardımcı Antrenörlerinden Orhan Çıkrıkçı'yı da disiplin kuruluna gönderdi.

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