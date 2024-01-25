  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydın’ın Sultanları evinde kendine geldi

Aydın’ın Sultanları evinde kendine geldi

Sultanlar Ligi’nde son yedi maçını kaybeden Aydın BŞB, sahasında Kuzeyboru’yu mağlup etti.

HABER MERKEZİ
Aydın’ın Sultanları evinde kendine geldi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi. Son yedi maçında galibiyet alamayan ve sadece 2 puan toplayabilen Aydın'ın Sultanları taraftarı önünde kazanarak kendine geldi. 11. sıraya kadar gerileyen mavi-beyazlılar, puanını 17'ye yükseltmeyi başardı ve alt sıralarla arasındaki farkı açtı. Müsabakaya hızlı başlayan Aydın ekibi, ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan konuk ekip 25-17 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette oyuna yeniden ağırlığını koyan Aydın BŞB 25-23 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü set nefesleri kesti. Son bölümde hata yapmayan Aydın'ın Sultanları seti 25-23 maçı da 3-1 kazandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA