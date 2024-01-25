Aydın’ın Sultanları evinde kendine geldi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi. Son yedi maçında galibiyet alamayan ve sadece 2 puan toplayabilen Aydın'ın Sultanları taraftarı önünde kazanarak kendine geldi. 11. sıraya kadar gerileyen mavi-beyazlılar, puanını 17'ye yükseltmeyi başardı ve alt sıralarla arasındaki farkı açtı. Müsabakaya hızlı başlayan Aydın ekibi, ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan konuk ekip 25-17 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette oyuna yeniden ağırlığını koyan Aydın BŞB 25-23 ile 2-1 öne geçti. Dördüncü set nefesleri kesti. Son bölümde hata yapmayan Aydın'ın Sultanları seti 25-23 maçı da 3-1 kazandı.