Dalaman’dan Fener’e gitti

MUĞLA Dalaman Atletikspor futbolcusu 2011 doğumlu Vedat Turgut, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Dalaman Atletikspor Kulübü ile bu sezon başarılı maçlar çıkaran ve büyük takımların ilgisini çekmeyi başaran Vedat Turgut'a Fenerbahçe'den teklif geldi. Ailesi ile beraber düşünerek sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yanıt veren Vedat Turgut, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Altyapı çalışmalarını Fenerbahçe'de yürütecek olan Vedat Turgut ilerleyen dönemde başarılı bir futbolcu olmak için çalışacağını söyledi.