İzmir için kritik viraj

İzmir'in Baskebol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren iki ekibi çok kritik bir haftaya çıkacak. Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, güçlü rakipleri karşısında galibiyet kovalayacak. Son haftaların flaş takımı Aliağa Petkimspor Galatasaray karşısında deplasmanda terleyecek. Ligde son 4 karşılaşmanın üçünü kazanan ve çıkışa geçen İzmir ekibi, Cumartesi günü saat 13.00'te İstanbul'da oynanacak zorlu müsabakada Galatasaray'ı yenerek yarışta ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha göstermek istiyor.

KARŞIYAKA EFES'İ AĞIRLAYACAK

Ligde son 4 maçta 4 yenilgi alan, geçen hafta ise Fenerbahçe'ye Beko'ya deplasmanda boyun eğen Kaf-Kaf ise 18. hafta mücadelesinde evinde Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak. KSK, taraftarı önünde pazar günü 18.00'de oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanarak hem kötü gidişe dur demek hem de lider Efes ile aradaki 6 puanlık farkı eritmek istiyor. Öte yandan Pınar Karşıyakalı Kenan Sipahi, bu sezon yaptığı 101 asistle Basketbol Süper Ligi'nde bu alanda zirvede yer alıyor. Yeşil-kırmızılı formayla ligde 17 maça çıkan ve maç başına 26.3 dakika süre alan 28 yaşındaki basketbolcu, bu alanda ligin en iyi oyuncusu konumunda bulunuyor. Pınar Karşıyaka'nın başarılı oyuncusunu, 100 asistle Büyükçekmece Basketbol'dan Alex Daniel Perez takip ediyor.

EGE TEMSİLCİLERİ GALİBİYET PEŞİNDE

BASKETBOL Süper Ligi'nde Ege ekipleri önemli müsabakalarda boy gösterecek. Play-Off mücadelesi veren Manisa BŞB, Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Kümede kalma savaşı veren ve son iki maçını kazanan Merkezefendi Basket Tofaş ile gurbette karşılaşacak. Karşılaşma Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen 15. sıradaki Çağdaş Bodrum ise Pazar günü saat 20.00'de Türk Telekom'u konuk edecek.