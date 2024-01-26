Karşıyaka’da Yasin zirvede

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka'da Yasin Ozan performansıyla parlıyor. Yeşil-kırmızılıların 32 yaşındaki golcü oyuncusu Yasin Ozan, bu sezon kaydettiği sekiz golle TFF 3. Lig 2. Grup'taki gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Ligde bu zamana kadar attığı 29 golle 2. Grup'un en fazla gol atan takımı konumunda yer alan İzmir temsilcisinin attığı bu gollerin sekizinde ise Yasin Ozan'ın imzası bulunuyor.

DÜZCESPOR'DAN GELMİŞTİ

SEZON başında yeşil-kırmızılılara Düzce'den transfer olan golcü oyuncu, şimdiye kadar gösterdiği performansla dikkatleri çekmeyi başardı. Öte yandan son iki sezonundaki gol sayısında çift hanelere ulaşarak toplam 24 gol atan başarılı oyuncunun, bu sezon da aynı performansı göstermesi bekleniyor.