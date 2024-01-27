2. Lig alev alev

TFF 2. Lig'de mücadele veren Ege ve İzmir ekipleri bugün kritik randevularda rakiplerine üstünlük kurmaya çalışacak. Kırmızı Grup'ta Menemen FK, evinde Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Düşme potasında bulunan Denizlispor sahasında Play-Off hattında yer alan Isparta 32 Spor ile Denizli Atatürk Stadı'nda oynayacak. Play-Off hedefindeki Somaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor ile Soma Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor, deplasmanda Kastamonuspor'la Gazi Stadı'nda puan mücadelesine çıkacak. Galibiyet hasretini 16 maça çıkaran 5 puanlı sonuncu Uşakspor ise Kırıkhan İlçe Stadı'nda bugün güçlü rakibi İskenderunspor'a konuk olacak.

TÜM MAÇLAR 14.00'TE

Beyaz Grup'ta son iki maçından 1 puan çıkaran Bucaspor 1928 Karacabey Fehmi Gerçeker Stadı'nda Karacabey Belediyespor'un karşısında zincir kırmak istiyor. Ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Altınordu Doğanlar Stadı'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı konuk edecek. Galibiyet hasretini 6 karşılaşmaya çıkaran ve teknik direktörü Şükrü Akar ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor ise Nazilli İlçe Stadı'nda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. Tüm karşılaşmaların başlangıç düdüğü saat 14.00'te çalacak.