Arkas’tan müthiş dönüş

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde İzmir ekibi Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya oldukça kötü başlayan İzmir temsilcisi, ilk seti 25-15 yenik kapattı. Ev sahibi Cizre etkili oyununu ikinci bölümde de sürdürürken son anlarda oyuna ağırlığını koyan Arkas, bu seti de 25-23 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü çeyrekte Arkas Spor fırtınası başladı. Mavi-beyazlılar, kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı üçüncü periyotta İzmir ekibi, rakibine 28-26 üstünlük kurarak skoru 2-1'e getirdi. BERABERLİĞİ YAKALADI

Umutlanan Arkas, dördüncü bölümü de 25-20 önde bitirerek 2-2'lik eşitliği yakaladı. Mavi-beyazlılar, final setinde gardı düşen rakibi karşısında hata yapmadı. İzmir temsilcisi son bölümü 15-13, maçı da 3-2 kazanarak zorlu karşılaşmadan zaferle ayrıldı.