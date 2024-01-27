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Haberler Spor Göztepe ve KSK filede zorlu virajda

Göztepe ve KSK filede zorlu virajda

HABER MERKEZİ
Göztepe ve KSK filede zorlu virajda
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden iki İzmir ekibi Göztepe ve Karşıyaka bugün zorlu maçlara çıkacak. Geçen hafta Aras Kargo'ya 3-2 mağlup olan Göztepe bugün evinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. 6. sıradaki Göztepe taraftarı önünde de bir basamak üstünde yer alan rakibini yenerek ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Hafta içindeki erteleme maçında deplasmanda 3 İstanbul BŞB'ye 3-2 yenilen 4. basamaktaki Karşıyaka Medical Point ise lider Bahçelievler Bld'un konuğu olacak. Hasan Doğan Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Lider Bahçelievler 14 maçta 13 galibiyet alırken sadece Karşıyaka'ya yenildi.
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