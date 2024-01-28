Kabus gibi maç

Manisa FK 3 yılın ardından çıktığı yeni stadyumundan mağlubiyetle ayrıldı. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Trendyol 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde siyah-beyazlılar, Erzurumspor FK'ya 2-0 yenildi. Yeni stattaki ilk golü Manisa FK'lı John Mary kendi kalesine atarken, ev sahibi ekip iki de kırmızı kart görerek kabus gibi bir maç yaşadı.

KENDİ KALESİNE ATTI

34. dakikada Erzurum sol çaprazda Muhammed Furkan'ın düşürülmesi sonucu serbest vuruş kazandı. Süleyman Koç'un kullandığı serbest vuruşta John Mary ters bir kafa vuruşu ile meşin yuvalığı kendi ağlarına gönderdi: 0-1. 43'te Eren Tozlu'nun Muhammet Ensar tarafından düşürülmesi üzerine hakem Erdem Mertoğlu Muhammed Ensar'a ikinci sarı karttan kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi.

MÜTHİŞ AŞIRTMA GOLÜ

89'da ceza sahası dışından Eren'in aşırtma pasına hareketlenen Rosheuvel kaleci Alperen'in üstünden meşin yuvarlağı aşırtarak ağlarla buluşturdu: 0-2. 90+4'te Rosheuvel'in Sertan Taşçı tarafından düşürülmesi üzerine maçın hakemi Erdem Mertoğlu Sertan Taşçı'ya direkt kırmızı kart göstererek oyun dışına gönderdi. Manisa FK maçı 2-0 kaybederek 3 hafta sonra mağlubiyetle tanıştı.

PROTOKOL TRİBÜNÜ ÇOK KALABALIKTI

YENİ stattaki ilk maçı Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan izledi. Maçta sadece kapalı tribüne seyirci alındı. Diğer tribünlere ise alınmadı. Çok az sayıda da Erzurumspor taraftarı maçı takip etti. Gediz tribünün olduğu tarafa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan posterleri ve Türk bayrağı asıldı.