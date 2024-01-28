Naz-Naz nihayet

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ligin 22. haftasında sahasında konuk ettiği Ankara Demirspor'u henüz 4'üncü dakikada Hakkı Can'ın attığı tek golle mağlup etti. 18 Kasım 2023'te ligin 14. haftasında sahasındaki 2-1'lik Diyarbekir maçından bu yana galibiyet yüzü görmeyen Nazilli ekibi, 6 hafta sonra ilk galibiyetini yeni teknik direktörü Bülent Ertuğrul ile aldı. 4. dakikada konuk takım ceza sahası köşesinden Talha'nın frikiğini kaleci güçlükle kornere çeldi. Kullanılan köşe atışında kafalardan seken topu 6 pas içinde Hakkı Can Aksu tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

SKORU KORUMAYI BAŞARDI

11'de orta sahada kazandığı topla rakiplerini çalımlayarak yaklaşık 20 metre top süren Süleyman Enes'in ceza yayı üstünden vurduğu sert şutu kaleci Taha Cengiz son anda tokatlayarak kornere çeldi. 34'te Süleyman Enes'in şutunda sol kale direği dibine giden meşin yuvarlağı kaleci Taha Cengiz aynı güzellikle uçarak kontrol etti. 37'de Baran savunmasında kaptığı topu yaklaşık 65 metre sürdü. Baran'ın ceza sahası sol çizgisine yakın noktadan vurduğu sert şutunda 90'a giden topu kaleci Taha Cengiz son anda tokatlayarak kornere çeldi. 74'te Yakup Emre'nin şutunu kaleci Taha iki hamlede güçlükle kontrol etti. Naz-Naz maçı 1-0 kazandı.