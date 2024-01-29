İzmir’in tadı kaçtı

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden İzmir ekipleri haftayı kayıplarla kapatarak hayal kırıklığı yaşadı. Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 deplasmanda Karacabey'e 1-0 yenilerek tüm rakiplerinin kazandığı haftayı 38 puanla 6. sırada tamamladı, zirveden uzaklaşırken Play-Off'u da tehlikeye soktu. Aynı grupta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler 17 puanda kalırken, düşme potasındaki Kırşehir'in sadece 1 puan üzerinde yer aldı.

MENEMEN TEKLEDİ

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off'a giren Menemen FK ise evinde düşme hattındaki Arnavutköy'le 1-1 berabere kalarak ikide iki yapma şansını kaçırdı. Sarı-lacivertliler, 36 puanla 5. sırada konumlandı. 7. sıradaki 35 puanlı İskenderun, Menemen'in ensesine yapıştı. Sarı-lacivertliler bu beraberliğe rağmen ligdeki yenilmezliğini 7 maça çıkardı.