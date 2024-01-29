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Haberler Spor İzmir’in tadı kaçtı

İzmir’in tadı kaçtı

Buca 1928 ve Altınordu haftayı puansız kapatırken Menemen Futbol Kulübü sadece bir puanla yetindi.

HABER MERKEZİ
İzmir’in tadı kaçtı

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta mücadele eden İzmir ekipleri haftayı kayıplarla kapatarak hayal kırıklığı yaşadı. Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 deplasmanda Karacabey'e 1-0 yenilerek tüm rakiplerinin kazandığı haftayı 38 puanla 6. sırada tamamladı, zirveden uzaklaşırken Play-Off'u da tehlikeye soktu. Aynı grupta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 yenilerek düşüşünü sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler 17 puanda kalırken, düşme potasındaki Kırşehir'in sadece 1 puan üzerinde yer aldı.

MENEMEN TEKLEDİ

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off'a giren Menemen FK ise evinde düşme hattındaki Arnavutköy'le 1-1 berabere kalarak ikide iki yapma şansını kaçırdı. Sarı-lacivertliler, 36 puanla 5. sırada konumlandı. 7. sıradaki 35 puanlı İskenderun, Menemen'in ensesine yapıştı. Sarı-lacivertliler bu beraberliğe rağmen ligdeki yenilmezliğini 7 maça çıkardı.

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