Aslan geç açıldı

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında ilk yarıyı yenik kapattığı maçta Gaziantep FK'yı ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. 4. Mertens'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda top üst direkten dışarıya çıktı. 29'da Furkan, serbest atışta topu ceza sahası içerisine havalandırdı. Gelen topu savunmada Sacnchez uzaklaştırdı ve meşin yuvarlak sol kanattaki Djilobodji'nin önüne düştü. Bu oyuncunun ortasına iyi yükselen Arda'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 42'de Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten oyun alanına geri döndü.

MAURO ICARDI OFSAYTA TAKILDI

57'de Mertens'in topu sağına çekerek vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 72'de ceza sahası içerisinde Icardi'den aldığı pasla topla buluşan Halil Dervişoğlu, pasını Zaha'ya aktardı. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonraki sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. 78'de ceza sahası içinde Icardi'den tek pas alan Zaha, bekletmeden vurdu ve top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Havalanan topa Halil kafayla vurdu fakat topu kaleci Nita çeldi. 89'da Nelsson'un ceza sahası içerisine çevirdiği topa Icardi göğsüyle kontrol ederek topu önüne aldı ve şutunu çekti. Fakat top savunmaya çarparak havalandı. Havalanan topa ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden vuran Barış Alper'in şutunda top ağlara gitti: 2-1. 90+3'te Icardi'nin golü ofsayt nedeniyle iptal edildi. Maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

GALATASARAY DİREKLERİ DÖVDÜ

Galatasaray Antep karşısında direkleri geçemedi. Sarı-kırmızılıların 5 topu direkten döndü. 4. dakikada Icardi, 41. dakikada Kerem Demirbay, 58. dakikada Mertens ve 78. dakikada Zaha ve Halil'in şutları direkte patladı. Galatasaray bu sezon 22. kez direğe takılırken, sarı-kırmızılılar Bu sezon en fazla Süper Lig maçında 2+ şutu direkten dönen takım oldu.

ICARDI 11'E ZAHA KULÜBEYE

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ilk 11'e geri döndü. Bir süredir sakatlığı sebebiyle ligde; Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında forma giyemeyen ve sakatlığını atlattıktan sonra da Trabzonspor ile İstanbulspor mücadelelerinde oyuna sonradan dahil olan Icardi, ligde 5 maç sonra ilk 11'e geri döndü. Wilfired Zaha ise Gaziantep FK maçına yedek soyundu.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın başında birçok rekor kıran başarılı çalıştırıcı, Gündüz Kılıç'ı geçerek Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.

ANGELİNO ROMA'DA

Galatasaray'da Angelino ile yollar ayrılıyor. Leipzig ve Galatasaray, İspanyol sol bekin sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşma sağladı. Angelino, Galatasaray'daki sözleşmesini feshedip Roma'ya gidecek ve sezonun ikinci yarısını İtalyan ekinde tamamlayacak. 27 yaşındaki sol bek dün son işlemleri tamamlamak için İtalya'ya gitti.