Merkezefendi önemsemiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattından kurtulan ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2 haftalık çıkışını sürdüremedi ve TOFAŞ'a 98-77 farklı kaybetti. Başantrenör Zafer Aktaş, mağlubiyeti maçın içindeki değişkenlere bağladı. Aktaş, "İyi başlamamıza rağmen, maçın içindeki değişkenler yüzünden hem ritmimizi kaybettik, hem de maçtan koptuk. Oyuncularıma ve ekibime göstermiş oldukları mücadele ve özveriden dolayı teşekkür ederim" dedi. Öte yandan Denizli ekibinde yeni transfer Nike Sibande ilk maçında 18 sayı kaydetti. Merkezefendi ligin 19. haftasında 3 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.