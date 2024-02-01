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Kayaalp Bükreş’te tarihe geçmek istiyor

HABER MERKEZİ
Kayaalp Bükreş’te tarihe geçmek istiyor
Milli sporcu Rıza Kayaalp, Romanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda güreş tarihine geçmek için mindere çıkacak. Kayaalp, Bükreş'te altın madalya kazanması halinde 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk güreşçi olarak tarihe geçecek. Kariyerindeki 12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden ve Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olan Kayaalp'in ayrıca 5 dünya şampiyonluğu bulunuyor. En fazla Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşayan Türk güreşçi olan sporcu, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.
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