Anadolu Efes’te Can dönemi bitti

Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz" denildi. Öte yandan Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında bugün sahasında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.