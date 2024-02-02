Denizli’de Atatürk Koşusu heyecanı

Denizli'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 93. yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde "Atatürk Koşusu" düzenleniyor. Atatürk, zorlu mücadeleler ve eşsiz kahramanlıklarla kazanılan bağımsızlığın sevincini halkla paylaşmak üzere 4 Şubat 1931 tarihinde Denizli'ye gelmişti. Bu ziyaretin 93. yıldönümü anısına pazar günü Atletizm Federasyonu Denizli Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Yol Koşusu düzenlenecek. 09.00'da Tren Garı'ndan başlayacak koşu 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda son bulacak.