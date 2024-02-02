Naz Naz’ın tek derdi gol

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Play- Off'u hedefleyen Nazilli Bld. son maçında deplasmanda Bursaspor ile golsüz berabere kalırken, teknik direktör Bülent Ertuğrul maçta her şeyi denediklerini ancak golü bulamadıklarını söyledi. Özellikle ikinci yarıda oyunu 3. bölgede oynadıklarını belirten Ertuğrul, "Kenardan geldik, merkezden yüklendik ama son paslarda ve son vuruşlarda istediğimiz üretkenliği maalesef sağlayamadık. Pazar günlü Buca 1928 maçında 3 puan alıp bunu telafi etmek istiyoruz" dedi. Transferi açamadıklarını da aktaran genç teknik adam, "6-7 oyuncu hazır bekliyor ve transfer açıldığı takdirde bu isimleri kadroya dahil edip elimizi güçlendireceğiz" dedi.