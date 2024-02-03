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Akhisarspor’un eski antrenörü vefat etti

HABER MERKEZİ
Akhisarspor’un eski antrenörü vefat etti
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Akhisarspor, eski kaleci antrenörü Tolga Büyüklale'nin vefat haberiyle sarsıldı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "2023-2024 sezonu 1'inci devre sürecinde takımımızda kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Eski Kaleci Antrenörümüz Tolga Büyüklale'nin yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Büyüklale, teknik direktör İlker Yanar'ın teknik ekibinde yer almıştı.
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