Alperen All-Star’da yok

2024 NBA All-Star maçının ilk 5'leri ve kaptanlarının ardından yedek oyuncular da açıklandı. NBA'deki başantrenörlerin oylarıyla All-Star maçında Batı ve Doğu Konferansı takımlarının 7'şer yedek basketbolcuları belirledi. Genel oylamada Batı Konferansı'nda 5. olan Alperen Şengün, yedekler arasında yer almadı. Klasik formatta oynanacak maç 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Milli basketbolcunun formasını giydiği Houston Rockets'tan yedekler arasında hiçbir oyuncu yer almadı. Her iki takıma da yedek kadrolara en fazla oyuncu gönderen ekip ise 2'şer isimle Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves ve New York Knicks oldu.