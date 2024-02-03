Bodrum zirve aşkına

TRENDYOL 1. Lig'de Süper Lig'i kovalayan Bodrum FK bugün Ümraniyespor deplasmanına çıkacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Son 4 maçta 3 galibiyet alarak 35 puanla dördüncü sırada yer alan Muğla temsilci, 25 puanlı rakibini yenip ilk iki iddiasını sürdürmek istiyor.

ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Bodrum FK'da önemli maç öncesi sakatlıkları süren kaleci Diogo ve Cenk Şen'in yanı sıra savunmada sarı kart cezalısı Celustka bugün forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Ali Aytemur'un durumu ise maç saati netlik kazanacak. Ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 90+7'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup eden Bodrum ekibi, İstanbul'dan seri galibiyetle dönmek istiyor