Fenerbahçe atağa kalktı

TRENDYOL Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin giden Fenerbahçe, transferde yeni bir atak başlattı. Sarı-lacivertliler, orta saha ve ileri uçta gücüne güç katmak için gündemine aldığı iki isme yeniden yoğunlaştı. Bartuğ Elmaz ve Miguel Crespo'yu kiralık gönderen, Zajc ve Mert Hakan'ın ayrılma ihtimalini düşünen Fenerbahçe Başakşehir'den Berkay Özcan için devreye girdi. 25 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusunun transferinin, bonservis bedeli artı takas ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SAMBACIYA 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe, transfer döneminin sonuna yaklaşırken hücum hattı için de yeniden Matheus Saldanha'ya yöneldi. Yönetim daha önce resmen girişimde bulunduğu Partizan forması giyen Brezilyalı golcü için teklifini 8 milyon Euro olarak güncelledi. Partizan'ın ise 10 milyon Euro istediği belirtildi.

RAKİP ANTALYA

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakat Fred ve Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta yok.