Bal-Kes çok farklı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Balıkesirspor, evinde en ciddi rakibi Nevşehir Belediyespor'u net bir skorla yenerek rahat bir nefes aldı. Bal-Kes, taraftarlarının yoğun desteği altında başladığı maçta ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Doğanay ve Bertuğ ile rakip kaleye yüklenen kırmızı-beyazlı Ege temsilcisi ilk devreyi 0-0 beraberlikle noktaladı.

FIRTINA GİBİ ESTİLER

İKİNCİ yarıda ise oyunu tamamen Nevşehir yarı alanına yıkan Bal-Kes, 67. dakikada Bertuğ ile 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu golün ardından gardı düşen konuk ekip, Balıkesir kalesine gelmekte zorlandı. 79'da bu kez sahneye çıkan Göksu maçın skorunu belirledi: 2-0. Balıkesirspor bu sonuçla 20 puana yükselerek ligde rahat bir nefes aldı.