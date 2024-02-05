Manisa FK yine kayıp

TRENDYOL 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor karşısında şok bir yenilgi aldı: 2-1. Maçın 9. dakikasında Bangoura'nın ceza alanı dışından şert şutunda kaleci Alperen topu çıkardı. Dönen topu Umar Aminu tamamladı: 1-0. 12'de Kerim Frei'nin pasında Djokanovic ceza yayı içinden yerden sert vurdu ve skora denge getirdi: 1-1. 14'te Bangoura'nın şutunda top yan direkte patladı. 37'de Gakpa'nın şık vuruşunda üst direğe çarpan topu kaleci Kurtuluş çizgi üzerinde kontrol etti.

İKİNCİ YARI SKORU KORUYAMADI

İkinci yarıda tempo iyice düştü. 72'de sağ kanattan Umar Aminu'nun uzun pasıyla ceza alanına hareketlenen Toqui, öne çıkan kaleci Alperen'in üzerinden topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 75'te Umar Aminu'nun pasında yakın mesafeden Bangoura müsait pozisyondan yararlanamadı. Karşılaşmayı Manisa Futbol Kulübü 2-1 kaybederek kan kaybını sürdürdü.

DALCI'DAN ROTASYON

MANİSA FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Tuzla karşısına geçen haftaki Erzurum FK maçı kadrosundan neredeyse tamamen farklı on birle çıktı. Savunmada Sertan ve Ensar sakatlıkları, Burak sarı kart cezası ve Korenica da Ballkani ekibine transferi nedeniyle dün on birde yer almazken Dalcı Topalli, Bekir ve John Mary'yi de kulübeye çekti. Bu yedi oyuncunun yerlerine Bedirhan ve Ensar savunmada, Ofkir ve Oğuz orta alanda, Gakpa, Kerim ve Lima da hücum hattında görev yaptı.