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Haberler Spor Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

HABER MERKEZİ
Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:

YARIN

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş

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