  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aliağa Futbol 1 puana abone

Aliağa Futbol 1 puana abone

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol 1 puana abone
TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftalar boyunca liderlik koltuğunda oturduktan sonra zirveyi Kepezspor'a kaptıran Aliağa Futbol, son 4 maçından beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybetti. Halen profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi ilk yarının son haftasında deplasmanda Kırıkkalegücü ile golsüz berabere kaldıktan sonra ikinci devreye de iyi başlayamadı. Sarı-siyahlılar ikinci yarının ilk 3 haftasında Kepezspor'la 1-1 (D), Edirnespor'la 0-0, son olarak İnegöl Kafkasspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç eksiği olan lider Kepezspor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 37 puanlı Aliağa ekibi bu hafta evinde oynayacağı Karabük İdmanyurdu karşılaşmasında galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA