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Balıkesirspor yükseliş devrinde

HABER MERKEZİ
Balıkesirspor yükseliş devrinde
SON 2 yılda üst üste 2 kez küme düştükten sonra bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'a da amatöre düşme hattında başlayan Balıkesirspor, maratonun ikinci yarısında yaptığı takviyelerle çıkışa geçti. Devam eden transfer yasağını ilk yarıda transfer döneminin son günü kaldırabilen Bal-Kes, ikinci yarı öncesi yaptığı önemli takviyelerle devreye çok iyi başladı. Ligin ikinci yarısında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-beyazlıların bileği toplam 6 maçtır bükülmedi. İç sahadaki son 2-0'lık Nevşehir Belediyespor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşıp 20 puana ulaşan Balıkesirspor, Play-Off hesapları yapmaya başladı.
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