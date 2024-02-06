Bodrum FK kaderini çizecek

1. Lig'de Play-Off hattının iddialı ekiplerinden olan Bodrum FK, önümüzdeki 1 ayda kaderini çizecek. Ligde 2'de 2 yaparak 4. sıraya yerleşen yeşil-beyazlı ekibi zorlu bir fikstür bekliyor. Oynayacağı 4 karşılaşmanın 3'ünde direkt rakipleriyle kozlarını paylaşacak olan Bodrum, toplayacağı puanlarla daha da üst sıralara çıkmak istiyor. Hafta sonu evinde Sakarya ile kapışak olan Muğla ekibi, sonraki hafta yine evinde ligin dibindeki Altay ile oynayacak. Sonraki 2 hafta oynayacağı karşılaşmalarla adeta ligdeki konumunu ilan edecek Bodrum FK, önce deplasmanda Çorum ile kozlarını paylaşacak. Sonraki hafta lider Eyüpspor'u ağırlayacak Bodrum, toplayacağı puanlarla zirve yarışında avantajlı hale gelmek istiyor.