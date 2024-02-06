Bucaspor taraftarı tepki çekti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hedefini zirve olarak belirleyen Bucaspor 1928 deplasmanda Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kalırken, maçtan çok karşılaşmadan önce yaşananlar ses getirdi. Bucaspor 1928'i desteklemek için Nazilli'ye giden bazı taraftarlar deplasman otobüsünde ellerinde palalar ve döner bıçaklarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınladı. Sosyal medya paylaşımlarını gören Nazilli Emniyeti, ilçe girişinde konuk taraftar otobüsünü didik didik arayıp kesici delici aletlere el koydu. Holiganlar Nazilli ile oynanan mücadeleye alınmazken bu nedenle Buca taraftarları karşılaşma başladıktan ancak 30 dakika sonra Nazilli İlçe Stadı'na girebildi.

'SAVAŞA MI GİDİYORSUNUZ?'

Sarı-lacivertli bazı taraftarlar tarafından yapılan bu paylaşımlar şok etkisi yarattı. Futbolseverler, sosyal medya üzerinden bu fotoğraflara ilişkin 'Savaşa mı gidiyorsunuz?', 'Ailemizle birlikte güvenli bir şekilde futbol maçı izleyemeyecek miyiz?' şeklinde yorumlarda bulunarak tepkilerini dile getirdiler.