Denizlispor galibiyete hasret

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, sezonun ikinci yarısında hiç galibiyet alamadı. Evinde önemli rakiplerinden Etimesgut'la da golsüz berabere kalan yeşil-siyahlılar, 2. yarıda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Horoz, 21 puanla ateş hattında kaldı. Teknik direktör Özcan Bizati, galibiyete odaklanmalarına rağmen gol bölgelerinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle 3 puan istedikleri maçtan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Bizati, "Sahada istediklerimiz yerine gelmedi. Çok basit hatalarla top kayıpları yaşadık. 1 puan da önemli. Henüz her şey bitmedi" dedi.

SAHADA İLGİNÇ OLAY

Denizlispor-Etimesgut Belediyespor maçında ev sahibi futbolculardan Emre Sağlık, devre arasında top toplayıcı çocuğun düşürdüğü cep telefonunu 2. yarı başladığında yerde buldu. Telefonu alıp bir süre elinde telefonla maça devam eden futbolcu, oyun durduğunda telefonu top toplayıcıya teslim etti.