Kupa şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Son 16 turu heyecanı bugün, yarın ve Perşembe günü oynanacak maçlarla tavan yapacak. Üç gün boyunca sürecek heyecanda kritik maçlar tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Rakiplerini geride bırakarak son 16 turunu kalmayı başaran takımlar kupada çeyrek finale yükselmek için kıyasıya bir yarışa girecek. Tüm maçlar A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

YENİ TRANSFER OYNAYACAK

Türkiye Kupası heyecanın ilk gününde saat 14.30'da Fatih Karagümrük, sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. Günün ikinci maçında saat 17.30'da MKE Ankaragücü, İkinci Lig ekiplerinden 24Erzincanspor'u ağırlayacak. Karşılaşmada Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Gecenin son maçında ise Galatasaray, saat 20.45'te Birinci Lig temsilcisi Bandırmaspor'u seyircisi önünde konuk edecek. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Sarı-kırmızılı ekipte yeni transfer Carlos Vinicius'un Bandırma önünde forma giymesi bekleniyor.