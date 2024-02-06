Nazilli’de şok

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Bucaspor 1928'le 2-2 berabere kalıp 9 haftada tek galibiyetle yetinen Nazilli Belediyespor transfer yasağını kaldıramadı. Siyah-beyazlılar, geçen sezondan Bertuğ Bayar, Nurettin Çağlar, Doğukan Nelik, Cemal Şener, Alim Harlak gibi isimlere bulunan yaklaşık 3 milyon TL'lik borcunu ödemek için bir türlü kaynak bulamadı. Transfer yasağını açamayacak Nazilli'de prensipte anlaşılarak haftalardır takımla antrenmanlara çıkan sekiz futbolcu da bu gelişme takımdan ayrılıp ilçeyi terk etmek zorunda kaldı.

TAKIMLA VEDALAŞTILAR

Yeni transfer olarak gelip resmi imzayı atamayan santrfor Mustafa Apardı, sağ bek Mehmet Seyit Söğüt, orta saha Furkan Şahin, stoper Mustafa Emre Can, ön libero Mehmet Ersavaş, kaleci Mehmet Akif Önal, stoper Baran Okutan ve sağ kanat Kağan Bağış yasak kalkmayınca takımla vedalaştı. Oyunculara transfer sezonunun kapanacağı 9 Şubat'a kadar kulüp bulmaları için izin verildi. Maddi imkansızlıklardan dolayı transfer tahtasını açamayacaklarını söyleyen Genel Kaptan İbrahim Kırdemir yardım görememekten yakındı.

ERTUĞRUL DESTEK İSTEDİ

Nefes kesen Ege derbisinde sahasında Bucaspor 1928 ile 2-2 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul şehirden destek istedi. İnanılmaz bir mücadele verdiklerini vurgulayan teknik patron Bülent Ertuğrul, kentin ileri gelenlerinin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Şehrin ileri gelenleri bu takıma sahip çıkmalı. Nazilli Belediyespor bu şehrin takımı. O yüzden belediye başkanı, kaymakam ve STK'lar takıma sahip çıkmalı" serzenişinde bulundu.