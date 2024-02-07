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Haberler Spor Aliağa FK’da şok ayrılık

Aliağa FK’da şok ayrılık

HABER MERKEZİ
Aliağa FK’da şok ayrılık
TFF 3. Lig 1. Grup'taki ilk sezonunda oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik alarak Türkiye'de profesyonel liglerdeki 136 takım arasında namağlup tek takım konumunda olan Aliağa Futbol'da teknik direktör Hakan Şapçı'yla yollar ayrıldı. Grubunda üst üste 4 maçından beraberlikle ayrılarak zirvede maçı eksik Kepezspor'un 2 puan gerisinde ikinci sıraya gerileyen sarı-siyahlılarda fatura Şapçı'ya kesildi. Takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de grubunda şampiyon yaparak profesyonel lige taşıyan, 3. Lig'de de ekibiyle mağlubiyet almayan Hakan Şapçı karşılıklı anlaşmayla yuvadan ayrıldı. Yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
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