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Fener’in konuğu Antep

HABER MERKEZİ
Fener’in konuğu Antep
FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden rakibine karşı galibiyet sayılarında 8-2 üstün bulunuyor. İki ekip Türkiye Kupası'nda ise 2. kez kozlarını paylaşacak. 2003-04 sezonunda o zamanki adıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 2. Tur maçında karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu. Bu arada Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Fred'in bireysel antrenmanlara başladığı açıklandı.
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