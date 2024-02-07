Galatasaray turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor'u mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi. 27'de Eyüp'ün kullandığı kornerde iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0. 31'de Zaha'nın şutu kaleciden döndü. Zaha'nın tekrar kontrol ettiği top kaleci Akın'ın müdahalesi sonucu uzaklaştırıldı ancak VAR uyarısıyla hakem Zaha'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu belirledi. Penaltıyı 36'da Halil gole çevirdi. 38'de Tete'nin şutu savunmadan döndü. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Meteoğlu, elle müdahale olduğunu belirledi. Kazanılan penaltıyı Tete gole çevirdi. 45+3'te Emre'nin ortasında savunmanın arkasına sarkan Sergen topu kontrol edip plaseyle ağlara gönderdi ve ilk yarı 3-1 bitti.

BANDIRMASPOR UMUTLANDI

İkinci yarıda Bandırma kontra ataklarla etkili oldu. 60'ta Levent'in ortasında Mustafa topu ağlara gönderdi ancak VAR'da incelenen pozisyonda Levent'in topu elle kontrol ettiği belirlendi. 77'de Levent'in kullandığı serbest vuruşta Mulumba'nın kafa vuruşuyla fark bire indi: 3-2. 90+5'te kazanılan topta kale önünde Vinicius'un şutu ağlara gitti ve maç 4-2 sona erdi.

OKAN BURUK'TAN 11'DE ROTASYON

SARI-KIRMIZILI takımın teknik direktörü Okan Buruk, son Süper Lig maçına göre ilk 11'de 8 değişikliğe gitti. Kerem Aktürkoğlu, Icardi ve Nelsson yedek kulübesine çekilirken, Muslera, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens ve Kaan kadroya alınmadı. Takıma yeni katılan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ilk maçına 11'de başlarken, sol bekte Kazımcan, stoperde ise Berkan görev aldı.

UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU GÜNCELLENDİ

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek Galatasaray, UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Sarı-kırmızılı ekip, yeni transferleri Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Berkan Kutlu'yu UEFA listesine eklerken, Halil Dervişoğlu ve Eyüp Aydın

bu kez de listede yer almadı.

Güncel kadro şu şekilde: Muslera, Günay, Davinson Sanchez, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Aurier, Kerem Demirbay, Berkan, Ziyech, Oliveira, Torreira, Ndombele, Kerem Aktürkoğlu, Icardi, Mertens, Zaha, Tete, Barış Alper , Carlos Vinicius.

DEPREM FELAKETİ UNUTULMADI

GALATASARAY 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri unutmadı. Futbolcular ısınmaya "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" ve "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı, seremoniye ise depremden etkilenen illerin adı ve plaka kodunun yer aldığı tişörtle çıktı, "Unutmadık, unutmayacağız" pankartı taşıdı. Taraftarlar da "Bu destek hiç bitmeyecek", "85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek", "ultrAslan hep yanınızda" yazılı pankartlar astı.