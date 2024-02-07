Semih Kılıçsoy devlerin radarında

SÜPER Lig devi Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, etkileyici performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, ligde 11 maçta 7 gol atan genç futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edildiğini göz önünde bulundurarak bonservis bedelini belirledi. Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve Eintracht Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı. Beşiktaş yönetiminin, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon Euro altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini bildirildi. Genç forvet, bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken 8 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.