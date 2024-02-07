  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Semih Kılıçsoy devlerin radarında

Semih Kılıçsoy devlerin radarında

HABER MERKEZİ
Semih Kılıçsoy devlerin radarında
SÜPER Lig devi Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy, etkileyici performansıyla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, ligde 11 maçta 7 gol atan genç futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından da takip edildiğini göz önünde bulundurarak bonservis bedelini belirledi. Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Aston Villa ve Eintracht Frankfurt gözlemcileri, oyuncuyu yakın takibe alırken maçlara da kulüp yetkililerini göndermeye başladı. Beşiktaş yönetiminin, Semih Kılıçsoy'un bonservisini belirlerken 25 milyon Euro altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini bildirildi. Genç forvet, bu sezon toplamda 19 maçta forma giyerken 8 gol atıp 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA