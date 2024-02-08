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Haberler Spor ARKAS yarı finalde

ARKAS yarı finalde

ARKAS yarı finalde
CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Arkas Spor, çeyrek final rövanş maçında Yunan ekibi Olympiakos'u 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmaya konuk ekip iyi başladı. 5 sayı farkla geriye düşen Arkas, moladan sonra toparlandı ve rakibini yakaladı. Son bölümde üst üste sayılar bulan İzmir ekibi 25-22 ile 1-0 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Arkas Spor, ikinci seti de 25-22 alarak durumu 2-0'a getirdi. Son set nefesleri kesti. Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği bu setin ikinci bölümünde ağırlığını koyan lacivert-beyazlılar son bölüme 3 sayı farkla önde girmeyi başardı. Bu avantajını iyi değerlendiren Arkas Spor bu seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Arkas'ın yarı finaldeki rakibi bugünkü AONS Milon (Yunanistan)-SVG Lüneburg (Almanya) maçının ardından belli olacak.
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