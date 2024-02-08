  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizli’de basket heyecanı sürüyor

Denizli’de basket heyecanı sürüyor

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de basket heyecanı sürüyor
DENİZLİ'NİN ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisinde sporcular, 6 Şubat Depremlerinin 1. Yıl Dönümü dolayısıyla felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımız anısına saygı duruşunda bulundu. 7 takımın mücadele ettiği şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: Merkezefendi (B)-Çimentospor: 64-70, Lider Okulları-Antalya DSİ: 33-76, Merkezefendi (A)-Bergama Motosiklet: 18-95. 06-08 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların sonunda dereceye giren takımlar yarı finale çıkacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA