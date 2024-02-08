Denizli’de basket heyecanı sürüyor

DENİZLİ'NİN ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen açılış seremonisinde sporcular, 6 Şubat Depremlerinin 1. Yıl Dönümü dolayısıyla felakette yaşamını yitiren vatandaşlarımız anısına saygı duruşunda bulundu. 7 takımın mücadele ettiği şampiyonanın ilk gün karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı: Merkezefendi (B)-Çimentospor: 64-70, Lider Okulları-Antalya DSİ: 33-76, Merkezefendi (A)-Bergama Motosiklet: 18-95. 06-08 Şubat tarihleri arasında oynanacak karşılaşmaların sonunda dereceye giren takımlar yarı finale çıkacak.