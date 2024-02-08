  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Enes ve Servet’ten altın madalya geldi

Enes ve Servet’ten altın madalya geldi

HABER MERKEZİ
Enes ve Servet’ten altın madalya geldi
BALIKESİR Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi sporcu öğrencileri Enes Ülkü ve Servet Angi, Sakarya'da düzenlenen Greko Romen güreş şampiyonasında kilolarında şampiyon olarak altın madalya kazandılar. Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ulusal ve uluslararası sportif müsabakalardaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Servet Angi ve Enes Ülkü, Sakarya'da düzenlenen U20 Erkekler Greko-Romen Güreş Şampiyonasında 60 kg. ve 63 kg.'da altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA