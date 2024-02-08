Nazilli Bld elindekilere döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da şirketleşme süreci askıda kalınca, maddi sıkıntılar aşılamadı. Transfer açılamayınca, prensipte anlaşılan isimlerle yollar ayrılmak zorunda kaldı. Ligde zor bir sürecin kendilerini beklediğini belirten teknik direktör Ertuğrul, "1 hafta da 3 maç yapacağımız anlar olacak. Sakatlık ve cezalar olursa, zaten dar olan kadroda rotasyon sorunu ortaya çıkacak. Transfer açılsaydı, ligi yukarı sıralarda sıralarda rahat bitirirdik. Çocuklar istekli ve mücadeleci ama basit bireysel hatalar pahalıya patlıyor. Dar kadro olunca alternatifimiz azalıyor. Alabildiğimiz kadar puan almalıyız" diye konuştu. Siyah-beyazlılarda Bursaspor maçında sakatlanan ve çapraz bağların kopan Yakup forma giyemeyecek. Tendonunda problem olan ve Buca maçında fedakarlık yapıp oynayan santrafor Ahmet'in ise 2 gün dinleneceği öğrenildi.