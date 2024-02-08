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Haberler Spor Pınar KSK’nın inadı sürüyor

Pınar KSK’nın inadı sürüyor

Sahasında Peristeri’yi mağlup ederek grupta ilk galibiyetini alan Kaf-Kaf şansını devam ettirdi. Maça tutuk başlayan Karşıyaka, rakibine pota altında önlem almakta zorlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Kaf-Kaf üstünlüğü eline aldı. Son çeyrekte hata yapmayan yeşil-kırmızılılar son 16 turunda ilk kez kazandı.

HABER MERKEZİ
Pınar KSK’nın inadı sürüyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Son 16 Turu K Grubu'nda çıktığı ilk iki maçı kaybeden Pınar Karşıyaka, kendisi gibi 2'de 0 çeken Yunan ekibi Peristeri'yi evinde yenerek şansını sürdürdü. Maça konuk ekip etkili başladı. Dangubic ve Thompson ile etkili olan Peristeri karşısında çabuk toparlanan Kaf-Kaf farkı kapattı ve ilk çeyrek 18-21 bitti. İkinci periyotta seyircisinin de desteğini alan KSK öne geçip farkı bir ara 9'a kadar çıkarsa da Yunan ekibinin dış şutlarına engel olamadı ve devre 46-44 sona erdi.

BROWN VE HILLIARD DEVREDE

İkinci yarıya konuk ekibin 9-0'lık serisiyle başlandı. Koç Ufuk Sarıca'nın öğrencileri moladan sonra çabuk toparlandı ve farkı eritip tekrar öne geçti. Bu bölümde Vitto Brown ve Darron Hilliard etkili oldu. Son çeyreğe Karşıyaka 68-63 önde girdi. Son çeyrekte Yunan temsilcisi oyuna tutunmaya çalışsa da üst üste basketlerle fark son bölüme girilirken 10 sayının üstüne çıktı. Son 3 dakikaya 89-76'lık skorla girildi. Olası bir ikili averajı düşünen Karşıyaka, son saniyelerde de disiplini elden bırakmadı ve karşılaşmayı 93-88 kazandı. Pınar KSK bu sonuçla son 16 turundaki ilk galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu sürdürdü. Yunan ekibi ise bu şansını mucizelere bıraktı.

MAÇIN YILDIZI VİTTO BROWN OLDU

PINAR Karşıyaka'nın ABD'li yıldızlarından Vitto Brown, karşılaşmanın yıldızı oldu. Çok kritik anlarda sahne olan oyuncu, kaydettiği 23 sayıyla en skorer isim oldu. 29 yaşındaki forvet 37 dakikadan fazla oyunda kalırken, 5 ribaund ve 1 asistlik katkı da yaptı. Brown'ı 18'er sayıyla Hilliard ve Kenan takip etti.

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