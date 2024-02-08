UEFA Uluslar Ligi’nde rakipler belli oluyor

A Milli Futbol Takımımızın 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele edeceği rakipleri bugün Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Maison de la Mutualite Konferans Merkezi'nde TSİ 20.00'de gerçekleştirecek organizasyona, TFF Mehmet Büyükekşi ile birlikte diğer yönetim kurulu üyeleri katılacak. 54 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde takımlar daha önceki turnuvalarda olduğu gibi A, B, C ve D olmak üzere dört farklı lige ayrılacak. 16 takım, 4'erli 4 grupta mücadele edecek. 6 takımın yer alacağı D Ligi'nde ise takımlar 3'erli 2 grupta bulunacak. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları 5 Eylül - 19 Kasım 2024 tarihleri arasında oynanacak. Bu arada milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma Macaristan ve 26 Mart Salı günü Avusturya ile deplasmanda birer özel maç oynayacak.