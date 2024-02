A Millilere tanıdık rakipler

Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri Fransa'da çekilen kurayla belli oldu. B Ligi'nde mücadele edecek Millilerimize yakın zamanda elemelerde eşleştiği takımlar geldi. Ay-yıldızlılar 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

A LİGİ'NE ÇIKMA MÜCADELESİ

Turnuva formatına göre B ve C liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C liglerine yükselecek. A ve B liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar otomatik olarak B ve C liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek. A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı Play-Off maçı oynayacak. İlk iki hafta maçları 5 ve 10 Eylül'de oynanacak.