  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas’ın Avrupa gururu

Arkas’ın Avrupa gururu

Olympiacos’u evinde deviren İzmir ekibi CEV Kupası’nda ilk kez yarı finale çıkarken Avrupa’daki son 10 maçta 9 galibiyet alarak tarih yazdı

HABER MERKEZİ
Arkas’ın Avrupa gururu
VOLEYBOLDA CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan temsilcisi Olympiacos'u evindeki rövaşta 3-0 mağlup eden Arkas Spor, bu kupada ilk kez yarı final biletini cebine koydu. Kupada şimdiye kadar Mursa Osijek (Hırvatistan), Neftohimik (Bulgaristan), Cez Karlovarsko (Çekya) ve Rio Duero'dan (İspanya) sonra Olympiacos'u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi, art arda 5 rakibini eleyerek son 4 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Mavi-beyazlılar, CEV Kupası'nda çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 yenilgi aldı. Arkas Spor yarı finalde ilk maçına evinde, rövanşa deplasmanda çıkacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Fenerbahçe rakibini beklerken, iki Türk takımının finalde rakip olma ihtimali bulunuyor. Avrupa'da Challenge Kupası'nda 2009'da şampiyon, 2011'de ikinci olup, Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Dörtlü Final oynayarak ilkleri başaran Arkas Spor, CEV Kupası'nda daha önce iki kez çeyrek finalde elenmişti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA