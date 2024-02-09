Kara Kartal pes etmedi

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u elemeyi başardı. 7. dakikada Antalyaspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Cenk Tosun'un sert şutunu kaleci kornere çeldi. 16'da Umut Meraş'ın soldan ortasında Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti. 30'da Güray Vural'ın sol kanattan ceza alanı içine ortasında Btytqi topu ağlara gönderdi: 1-0. 37'de Bünyamin'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Buksa'nın vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

DEĞİŞİKLİKLER ETKİ ETTİ

İkinci yarıda skorun da etkisiyle ev sahibi ekip savunmaya çekilirken, Beşiktaş da rakip yarı alanda daha etkili oldu. 71'de sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Rashica'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1. Golden 1 dakika sonra savunma arkasına sarkan Semih'in dar açıdan şutu kaleciden döndü. Temponun düştüğü son dakikalarda Beşiktaş ikinci golü buldu. 88'de Cenk'in derin pasında savunma arkasına sarkan Muleka, kaleciden sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 1-2. Kalan dakikalarda kalesini gole kapatmayı başaran siyah-beyazlılar turu geçen taraf oldu.

SANTOS'TAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

SİYAH-BEYAZLILARIN teknik direktörü Fernando Santos, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Sağ bekte Svensson'un yerine Onur'a görev veren tecrübeli teknik adam, Ghezzal ısınırken sakatlanınca onun yerine de Rebic ile maça başladı. Kartal'ın yeni transferlerinden Joe Worrall da uzatmalarda oyuna dahil olarak ilk kez forma giymiş oldu.

ASRIN FELAKETİ UNUTULMADI

KARŞILAŞMA öncesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler unutulmadı. Beşiktaş sahaya "6 Şubat'ı unutmayacağız, unutturmayacağız" pankartıyla çıktı. Antalyasporlu taraftarlar da tribüne "Bazı acılar dilsizdir" yazan dev bir pankart açtı. İstiklal Marşı öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.