Manisa Futbol’dan Erhan bombası

TRENDYOL Birinci Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, transferin son gününde bombayı patlatmaya çok yakın. Devre arasında takıma önemli takviyeler yapan, ancak istediği sonuçları alamayarak alt sıralara gerileyen siyah-beyazlılar, kaleyi sağlama almak için büyük bir hamle yaptı. Manisa temsilcisinin Sivasspor'dan Erhan Erentürk ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edildi. Futbola Karşıyaka altyapısında başlayan ve dört sezon yeşil-kırmızılılarda görev yapan 28 yaşındaki eldiven, daha sonra sırasıyla Altınordu, Bursaspor, Konyaspor ve Sivasspor formalarını terletti. Erhan, sezon başı geldiği Sivasspor'da sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçta görev yapabildi.