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Haberler Spor Pınar Karşıyaka yarışı bırakmadı

Pınar Karşıyaka yarışı bırakmadı

Evinde Peristeri’yi yenerek 3. maçta ilk galibiyetini alan yeşil-kırmızılar, çeyrek final iddiasını sürdürdü

HABER MERKEZİ
Pınar Karşıyaka yarışı bırakmadı
BASKETBOL Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kaybettikten sonra evinde Yunan temsilcisi Peristeri'yi 93-88 mağlup eden Pınar Karşıyaka, çeyrek final iddiasını sürdürdü. Grupta ilk 3 maçlar sonunda 3'te 3 yapan İsrail ekibi Hapoel Jerusalem liderliği alırken, İspanya'dan Tenerife'nin 2, Karşıyaka'nın 1 galibiyeti bulunuyor. Peristeri ise 3'te 0 çekti. Gruplarda ilk 2 sırayı elde edecek ekiplerin çeyrek finale çıkacağı organizasyonda kalan 3 grup maçını deplasmanda oynayacak Pınar Karşıyaka, 6 Mart'ta Peristeri, 13 Mart'ta Tenerife'ye konuk olup, 19 Mart'ta Hapoel'le oynaması gereken iç saha maçını İsrail'deki savaş nedeniyle Bosna Hersek'te yapacak. Kalan haftalarda Avrupa deplasmanlarındaki 11 maçlık yenilgi serisine son vermeye çalışacak Karşıyaka'da Antrenör Ufuk Sarıca, "Önümüzdeki 3 maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
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