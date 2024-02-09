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Haberler Spor Tour of Antalya heyecanı Side etabıyla başladı

Tour of Antalya heyecanı Side etabıyla başladı

HABER MERKEZİ
Tour of Antalya heyecanı Side etabıyla başladı
ULUSLARARASI Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Side-Antalya etabıyla start aldı. Side Antik Kenti'nden başlayan etapta bisikletçiler 137,7 kilometre pedal çevirecek. Sporcular; Manavgat Şelalesi, Aspendos Antik Kenti, Perge Antik Kenti ve Antalya Havalimanı'ndan geçerek yarışı Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı'nda tamamlayacak. Antalya Bisiklet Turu'na 16 ülkeden 25 takım ve 175 sporcu katılıyor. Organizasyon, bugün Demre-Antalya etabıyla devam edecek. Turun 3. etabı olan Kemer-Tahtalı 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonun son etabı olan Antalya-Antalya ise 11 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek.
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