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Haberler Spor 1. Lig alev alev

1. Lig alev alev

Zirve hedefleyen Bodrum FK sahasında 13.30’da rakibi Sakarya’yı düşme hattındaki Altay ise saat 19.00’da Erzurum FK’yı ağırlayacak.

HABER MERKEZİ
1. Lig alev alev

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig ve kümede kalma mücadelesi veren Egeliler bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Ligde son 5 maçında 4 galibiyet alıp Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Bodrum FK bugün en yakın rakibi Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda 13.30'da start alacak 90 dakikayı Erkan Özdamar yönetecek. Yeşil-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Süleyman Özdamar ve kaleci Diogo Sousa maçta forma giyemeyecek.

Bodrum FK 38 puanla 4. sırada yer alırken Sakaryaspor ise 36 puanla beşinci basamakta konumlanıyor. Ligde 17. sırada yer alan Altay ise bugün evinde Erzurum FK ile karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 19.00'da başlayacak mücadelede Burak Olcar düdük çalacak.

TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlılarda sakat olan kaleci Mustafa dışında eksik yok. Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Matematiksel şansımız olduğu sürece vazgeçmeyeceğiz. Gençlerin taraftardan alacağı destek kulübün yeniden ayağa kalkması için en büyük ateşleyici güç olacaktır" diye konuştu

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