A Millilerin maç programı belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek ay-yıldızlılar, bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç oynayacak. A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle: 6 Eylül: 21.45 Galler-Türkiye, 9 Eylül: 21.45 Türkiye- İzlanda, 11 Ekim: 21.45 Türkiye-Karadağ, 14 Ekim: 21.45 İzlanda-Türkiye, 16 Kasım: 20.00 Türkiye-Galler, 19 Kasım: 22.45 Karadağ-Türkiye.