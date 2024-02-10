Cumartesi şöleni

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Ege ekipleri bugün birbirinden zor müsabakalarda ter dökecek. Zirve ve kümede kalma mücadelesi veren takımların mücadeleleri nesefleri kesecek. Günün ilk maçında zirve mücadelesi veren Pınar Karşıyaka, sahasında Play-Off hattında yer alan Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 15.30 yapılacak. Ligde son iki maçında Anadolu Efes ve Türk Telekom'u yenen yeşil-kırmızılılar, harika serisini devam ettirmenin hesabını yapıyor.

BİRİ ŞAN BİRİ CAN DERDİNDE

Günün diğer maçında ise ateş hattında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, Ege derbisinde Play-Off savaşı veren Manisa Büyükşehir Belediye'yi ağırlıyor. Son iki maçını kaybeden Denizli ekibi derbide çıkış arayacak. Avrupa'dan elenmesine rağmen ligde son iki maçını kazanan Manisa BŞB ise serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Süper Lig'de bu iki maç dışında saat 13.00'te Bahçeşehir- Türk Telekom ve 20.30'da da Beşiktaş Emlakjet- ONVO Büyükçekmece müsabakaları oynanacak.